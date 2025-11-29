Ночью в Подмосковье предотвратили теракт на газопроводе: задержан гражданин РФ

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России проинформировали о задержании в Московской области гражданина России, который готовил по указанию украинских спецслужб теракт на магистральном газопроводе региона, сообщил ТАСС.

Согласно данным расследования, российский гражданин подвергся вербовке со стороны спецслужб Украины в 2024 году. Инцидент произошел в период нахождения мужчины в учреждении для временного содержания иностранных граждан, куда он был помещен в связи с нарушением миграционного законодательства этой страны.

«После вербовки агент под легендой депортации был направлен в Россию», — отметили в ФСБ.

По версии правоохранителей, в ноябре 2025 года, действуя согласно полученным от украинского куратора инструкциям, гражданин приобрел автомобиль и электробур. Впоследствии, используя предоставленные координаты, он извлек из заранее оборудованного тайника самодельные взрывные устройства, подготовленные для реализации противоправных целей.

«По требованию украинских спецслужб мужчина должен был пробурить грунт над газопроводом, после чего активировать и установить СВУ», — сообщили в ФСБ.

Оперативные данные свидетельствуют, что выполнение задания являлось частью более сложного плана, согласно которому гражданин после проведения диверсии должен был незамедлительно выехать за рубеж и использовать маршрут через третьи страны для безопасного возвращения на украинскую территорию.

По данным издания, гражданин 1969 года рождения был задержан ночью в округе Серпухов. Мужчина был захвачен на месте преступления в момент попытки монтажа самодельного взрывного механизма.

«У задержанного изъято четыре самодельных взрывных устройства, закамуфлированных под монтажный клей, а также средства связи для конспиративного общения с куратором», — рассказали в ФСБ.

