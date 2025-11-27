Осужденные по делу Крымского моста обратились к журналистам после приговора

После оглашения приговора, предусматривающего пожизненное лишение свободы, один из осужденных, 36-летний петербургский предприниматель Олег Антипов, выступил с заявлением, в котором настаивает на невиновности всей группы. Его слова распространяют ряд Telegram-каналов.

Антипов, ранее возглавлявший компанию по грузоперевозкам, сообщил, что все восемь фигурантов дела добровольно прошли проверку на полиграфе и готовы открыто общаться с журналистами, чтобы донести свою позицию.

«Мы сами пришли в правоохранительные органы. Сами дали показания. Все свидетели говорят, что мы невиновны. Все доказательства говорят, что мы невиновны», — заявил он.

Несмотря на эти заявления, суд счел доказательства обвинения достаточными для вынесения столь строгого приговора.

