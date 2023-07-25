Ночью жителей Перми испугал мощный взрыв: стали известны его причины

В ночь с 24 на 25 июля жители Перми испугались громкого звука. Издание «Properm.ru» выяснило, что ООО «Уралоптинструмент» в ночное время без предупреждения городских служб приняло решение о сносе башни неработающей котельной.

Котельная принадлежала велосипедному заводу «Велта», но она не работала уже с 2013 года, сообщает properm.ru. В ООО «Уралоптинструмент» пояснили, почему решили взрывать башню именно в ночное время суток. Днем потребовалось бы приостановить работу всех предприятий, которые расположены вблизи котельной. К тому же был высокий риск нанесения вреда здоровью людей, которые могли находиться на данной территории. При этом городские службы не были проинформированы об этом заранее. Соответственно, и жители Перми не предполагали, что ночью проснутся от такого мощного взрыва. Видео подрыва башни опубликовано на сайте Properm.ru.

Котельную закрыли в 2013 году по причине не востребованности. Известно, что сейчас ее снесли, чтобы освободить территорию для строительства нового объекта.