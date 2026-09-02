Оба потенциальных новичка «Динамо» провалили медосмотр

Московское «Динамо» не подпишет контракты с вингерами Матеусом Мартинсом и Гонсало Платой. Футболисты прибыли в Москву, но не смогли успешно пройти медосмотр.

Атакующий полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата был встречен в аэропорту с караваем, вопрос подписания контракта казался решенным. Однако медосмотр выявил у парагвайца проблемы с коленом, которые потенциально могут привести к серьезной травме.

Также не прошел медосмотр вингер «Ботафого» Матеус Мартинс. В случае с 23-летним футболистом опасения медиков вызвало состояние бедра.

Трансфер Платы оценивался в €12 млн, Мартинса — в €6 млн.

«Динамо» продолжит поиск новых футболистов. Трансферное окно в России будет открыто до 11 сентября.

Ранее полузащитник бело-голубых Бителло пообещал болельщикам карнавал на поле после прихода в команду Платы и Мартинса.