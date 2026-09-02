Оба потенциальных новичка «Динамо» провалили медосмотр
Потенциальные новички «Динамо» Мартинс и Плата провалили медосмотр
Фото: [Гонсало Плата/ФК «Динамо»]
Московское «Динамо» не подпишет контракты с вингерами Матеусом Мартинсом и Гонсало Платой. Футболисты прибыли в Москву, но не смогли успешно пройти медосмотр.
Атакующий полузащитник «Фламенго» Гонсало Плата был встречен в аэропорту с караваем, вопрос подписания контракта казался решенным. Однако медосмотр выявил у парагвайца проблемы с коленом, которые потенциально могут привести к серьезной травме.
Также не прошел медосмотр вингер «Ботафого» Матеус Мартинс. В случае с 23-летним футболистом опасения медиков вызвало состояние бедра.
Трансфер Платы оценивался в €12 млн, Мартинса — в €6 млн.
«Динамо» продолжит поиск новых футболистов. Трансферное окно в России будет открыто до 11 сентября.
Ранее полузащитник бело-голубых Бителло пообещал болельщикам карнавал на поле после прихода в команду Платы и Мартинса.