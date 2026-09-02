«Плюс 75 тыс. рублей к зарплате»: В России резко вырос спрос на специалистов со знанием китайского языка

Знание китайского языка становится весомым конкурентным преимуществом на российском рынке труда, особенно в IT, управлении, логистике и продажах. В некоторых профессиях разница в медианной зарплате между специалистами со знанием китайского и без него достигает 75 тыс. рублей. К такому выводу пришли авторы совместного исследования hh.ru и онлайн-школы Skyeng, сообщает Life.ru .

Программисты и операционные директора, владеющие китайским, могут претендовать на зарплату свыше 200 тыс. рублей. Наибольший разрыв зафиксирован у разработчиков: 225 тыс. рублей против 150,3 тыс. Руководителям отделов логистики со знанием языка предлагают в среднем 202,5 тыс. рублей против 148,2 тыс., руководителям отделов продаж — 200 тыс. против 161,9 тыс. рублей.

В hh.ru отметили, что более высокая зарплата не является автоматической надбавкой только за владение языком — на доход влияют квалификация, опыт, должность и отрасль.

Интерес россиян к китайскому все чаще связан с карьерой. Среди изучающих язык 23% используют его в профессиональных целях. При этом китайский лидирует среди языков, которые хотели бы выучить из любопытства: его выбрали 29% опрошенных против 20% у испанского и 19% у японского.

«С одной стороны, россиян привлекают китайская культура и сам язык, именно поэтому китайский лидирует среди языков, которые хотят изучать из любопытства. С другой — для тех, кто уже начал его изучать, одной из ключевых мотиваций становится работа. Это сочетание интереса и практической ценности делает китайский перспективным навыком для долгосрочного профессионального развития», — отметил академический директор Skyeng Глеб Чэн.

Ранее сообщалось о том, что взаимный турпоток из России в Китай вырос до 3,3 млн.