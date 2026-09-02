«Фактор ажиотажа исчерпал себя». В июле продажи новостроек в России упали на 7,3%

Ожидаемое с 1 октября 2026 года ужесточение условий семейной ипотеки не вызвало ажиотажного спроса на жилье, в отличие от ситуации зимой 2025–2026 годов. Согласно исследованию аналитического центра «Движение.ру», в июле 2026 года российские застройщики заключили 42,4 тыс. договоров долевого участия — на 7,3% меньше, чем в июне (45,8 тыс.).

Пик продаж пришелся на декабрь 2025 года, когда было зафиксировано 88,1 тыс. сделок. В ноябре тот же показатель составлял 65,4 тыс. С началом 2026 года число договоров стало снижаться: в январе — 57,5 тыс., в феврале — 37,6 тыс. Минимум зафиксирован в мае — 32,4 тыс. После объявления о грядущих изменениях в июне количество сделок выросло до 45,8 тыс., однако уже в июле вновь сократилось до 42,4 тыс.

В феврале 2026 года число льготных кредитов по семейной ипотеке уже ограничили: семья может получить только один кредит, супруги обязаны выступать созаемщиками. Кроме того, ставка по комбинированной льготной ипотеке была снижена и теперь определяется рыночными условиями. Новые изменения анонсировали в июне, предполагалось, что они вступят в силу с 1 июля, однако срок перенесли на 1 октября.

«Ужесточение условий семейной ипотеки перестало работать в качестве стимула для покупателей бежать и срочно заключать сделку по действующим условиям. Причем те изменения, что ожидаются в октябре, значительно серьезнее февральской корректировки, но даже это не смогло существенно раскачать рынок. По большому счету, фактор, который ранее работал на ажиотаж покупателей, исчерпал себя», — отметил руководитель аналитического центра «Движение.ру» Ян Гравшин.

Сокращение продаж зафиксировано почти во всех городах-миллионниках. Наиболее заметно показатель упал в Москве — на 31,2%. Также существенное снижение отмечено в Волгограде (–19,6%), Краснодаре (–17,4%) и Тюмени (–17,1%)

Ранее сообщалось о том, что средняя сумма ипотечного кредита в России в июле сократилась на 13%.