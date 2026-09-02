Защитник «Спартака» сравнил РПЛ с чемпионатами Турции и Франции

Защитник московского «Спартака» Александер Джику в интервью клубной пресс-службе заявил, что Российская премьер-лига (РПЛ) в плане борьбы является более сложным турниром, чем чемпионаты Франции и Турции.

Ранее ганский защитник выступал за французские «Бастию», «Кан» и «Страсбур», а также за турецкий «Фенербахче».

«Я был весьма удивлен в своем первом же матче — дерби против московского «Динамо». Получил по полной программе: уже на первых минутах мне разбили нос, потом было еще несколько очень жестких стыков. Пожалуй, требования к атлетизму и умению вести единоборства здесь даже повыше, чем в Лиге 1», — признался Джику.

При этом футболист рассказал, что во Франции уделяют больше внимания тактике. По его наблюдениям, российские команды играют проще, большинство из них стремятся действовать на контратаках, и «Спартак» — один из немногих, кто нацелен на контроль мяча и позиционные атаки.

Александер Джику проводит свой второй сезон за «Спартак». В общей сложности он сыграл 35 матчей за красно-белых, записав на свой счет одну результативную передачу.

Ранее стало известно, что два потенциальных новичка «Динамо» провалили медосмотр в клубе.