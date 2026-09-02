«Капуста — по 51 рублю, свекла — по 55». Овощи для борща подешевели почти на 10%

Средняя розничная стоимость овощей так называемого борщевого набора за месяц снизилась на 9,8%, сообщил ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) заместитель председателя правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

За тот же период белокочанная капуста потеряла в цене 13,8%, опустившись до 51,1 рубля за килограмм. Картофель подешевел на 13,4% — до 64,6 рубля. Морковь теперь стоит 63 рубля (-8,5%), свекла — 55,2 рубля (-8,1%), репчатый лук — 60,1 рубля (-5,3%).

ВЭФ-2026 проходит во Владивостоке с 1 по 4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета. Ключевая тема нынешнего форума — «Дальний Восток — развитие во благо людей». Мероприятие организовано Фондом «Росконгресс» при поддержке правительства Российской Федерации. Генеральным информационным партнером форума выступает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье подают борщ с вишней, окрошку в бокале и чизкейк с гречкой.