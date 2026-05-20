Известный агроном Октябрина Ганичкина посоветовала россиянам есть огурцы каждый день, не чистить и не бояться горечи — по ее словам, тартроновая кислота в овоще убивает жировые клетки, и всего за два-три дня такой диеты можно сбросить до двух килограммов. Однако диетолог Анастасия Тараско в интервью интернет-изданию «Подмосковье сегодня» объяснила, в чем главный подвох огуречной монодиеты.

«Огурцы почти лекарственные»: что говорит агроном

Октябрина Ганичкина уверена, что огурцы незаслуженно недооценивают.

«Огурцы надо есть каждый день, в них содержится клетчатка. Сейчас в огурцах столько всего обнаружено, что надо обязательно их есть. Они почти лекарственные. Кукурбитацин вызывает горечь в огурцах, ученые говорят, что это от плохих клеток. А тартроновая кислота в огурцах убивает жировые клетки. Приехала на дачу на два-три дня, можешь есть огурцы — и сбросишь два килограмма», — рассказала агроном в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

При этом их не нужно чистить. По словам эксперта, в погоне за «чистым» вкусом многие выбрасывают самое полезное.

«В огурцах нет белка и жира»: что говорит диетолог

Диетолог Анастасия Тараско назвала огуречную диету большим заблуждением: огурцы на 95% состоят из воды, в них практически нет клетчатки, белка и жиров — всего того, что дает организму ощущение сытости. При снижении веса человек должен не только получать меньше калорий, но и чувствовать себя сытым, иначе организм будет испытывать стресс и в итоге сорвется.

«То, что я перечислила — белок, клетчатка, жиры — как раз дает ощущение сытости. А в огурцах всего этого нет. Заменять ими какие-либо овощи или гарниры я не советую, это бессмысленно. Единственное, если вы хотите получать суточную норму воды за счет огурцов — да, это возможно», — пояснила Тараско.

