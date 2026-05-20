Вышел на прогулку с собакой: житель Подмосковья отбил маленького бельчонка у хищной птицы

В подмосковном Голицыне произошла удивительная история спасения. Местный житель Артем Султанян, прогуливаясь с собакой по лесу, случайно стал свидетелем драматичной схватки в небе. Развернувшаяся сцена едва не закончилась трагически для маленького лесного обитателя, сообщил REGIONS.

Фото: [ личный архив Артема Султаняна ]

Все случилось молниеносно. Артем заметил, как крупная хищная птица — предположительно сокол или орел — резко спикировала вниз, к ели, схватила добычу и стремительно взмыла вверх. Однако прямо над железнодорожными путями пернатый хищник не удержал ношу. Добыча сорвалась с когтей и упала прямо на рельсы.

«Сначала я подумал, что это птенец, но услышал громкий писк. Подойдя ближе, увидел маленького бельчонка. Птица уже кружила над ним и снова пыталась впиться когтями, чтобы поднять с земли», — рассказал REGIONS Артем.

Не теряя ни секунды, Артем рванул наперерез пернатому охотнику. Буквально в самый последний момент он успел выхватить крошечное животное буквально из-под носа у птицы. Мужчина признался: он серьезно опасался, что малыш получил тяжелые увечья. Однако, вопреки всем опасениям, бельчонок остался совершенно целым и невредимым.

«В охапку бельчонка, быстрее, быстрее! Думал, у него все кости переломаны, но нет, ничего хищник ему не сделал», — вспоминает спаситель.

Спасенного зверька Артем принес домой, где отогрел и выкормил. Когда бельчонок достаточно окреп, мужчина отпустил его на волю. Лесной житель успешно вернулся в родную стихию.

