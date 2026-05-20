Страх или судьба? Почему Шер жалеет, что отказала Элвису Пресли 52 года назад в свидании

Легендарная Шер не боится ни сцены, ни десятилетий, ни эпатажных нарядов, но есть один страх, который она не смогла перебороть даже ради короля, пишет RadarOnline. В 1974 году Шер отказала Элвису Пресли в свидании. Певица призналась, что до сих пор кусает локти.

Это могло быть свидание, о котором мечтали миллионы, отметила Шер. Элвис, только что разведенный с Присциллой, пригласил певицу провести уик-энд в Лас-Вегасе. Горящие огни, шоу за шоу, и, вероятно, бурный роман с самим королем рок-н-ролла. Но Шер сказала «нет».

В чем же дело? Оказывается, дело не в Элвисе, а в ней самой. Это был тяжелый период для артистки. Она только что разорвала психологически изматывающие отношения со своим бывшим мужем и партнером по сцене Сонни Боно. Шер наконец-то начала чувствовать себя свободной. И перспектива снова оказаться под влиянием мужчины — пусть даже такого харизматичного — привела ее в ужас.

«Я была в ужасе. Я просто не могла», — признавалась позже Шер.

Она боялась, что это свидание станет началом чего-то серьезного, а она не была готова. Так история любви с королем превратилась в историю «а что если».

Спустя десятилетия Шер откровенно жалеет о том решении. Это упущенное свидание она называет одним из самых ярких сожалений в своей жизни. Кто знает, как сложилась бы ее судьба, если бы она тогда рискнула?

Впрочем, скучать королеве поп-сцены не пришлось. Позже в ее жизни были романы с Вэлом Килмером и даже Томом Крузом. А еще у Шер подрос сын Элайджа, который недавно пожаловался, что мать перестала его содержать.