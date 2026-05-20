В Мариуполе под контролем специалистов из Московской области восстанавливают более 1,7 тыс. объектов

20 мая отмечается 4-я годовщина освобождения Мариуполя. В значительной мере его возрождение связано с усилиями специалистов из Подмосковья. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Каждый восстановленный объект является плодом усердной работы строителей, инженеров и экспертов в области строительного контроля. Сотрудники Управления технического надзора капитального ремонта курируют проект от начального обследования до окончательной приемки. В Мариуполе под их наблюдением находятся свыше 1790 объектов, включая свыше 200 социальных учреждений и более 1500 жилых домов.

С 2022 года Фонд капитального ремонта также принимает участие в восстановлении Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей. За прошедшие 4 года удалось восстановить более 60% разрушенной инфраструктуры и реконструировать свыше 1,5 тыс. объектов.

Только в 2025 году работы были завершены на 131 объекте в Донецкой Народной Республике, из которых 82 находятся в Мариуполе.

