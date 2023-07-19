Ностальгия 90-ых: Участник группы «Иванушки International» рассказал о творческих планах

Певец, один из участников группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Аполлонов в интервью ТАСС рассказал, как создавалась модная в 90-ые годы группа, и как развивается в настоящее время.

«Музыка нас связала. Главное для артиста, любого музыканта — это, конечно, песня, которую полюбит вся страна. Что с нами и произошло. Поэтому мы теперь уже почти 30 лет отдаем долг нашим гражданам, делая концерты, выступая. Смех и радость мы приносим людям!»,- Андрей Григорьев-Аполлонов рассказал, как группа «Иванушки International» добилась высокой популярности

Певец рассказал, что на концертах фанаты всегда просят петь песни, которые завоевали их любовь еще в 90-ые годы. Это такие хиты как «Тополиный пух», «Тучи», «Золотые облака». Исполнителям не надоедает петь одни и те же песни на протяжении 30 лет, напротив, они ностальгируют и получают удовольствие.

Трек «Тучи» был недавно усовершенствован с певцом Хабибом. Совместное исполнение имело успех, но в ближайшее время коллабораций с молодыми исполнителями не ожидается. Не намерена группа и менять свой стиль.

«Для девушек есть «Дискотека Авария», для танцев есть «Руки вверх!». У нас своя ниша, и никто пока в ней не оставался так надолго, как «Иванушки»», - говорит солист группы «Иванушки International»

В 2024 году группа выпустит роуд-муви-комедии «Тур с Иванушками». В настоящее время съемки еще не начались. Андрей Григорьев-Аполлонов уверен, что это будет запоминающийся проект, в котором будет интересно как самим «иванушкам», так и зрителям. Корреспондент отметила, что сериал «Король и шут» об одноименной группе, выпущенный весной, поднял рейтинги исполнителей.

Певец также анонсировал выход новой песни «Золото волос». В ближайшее время в Москве и Сочи пройдут концерты. Позже ожидается всероссийский тур. Андрей Григорьев-Аполлонов отметил, что карьеру группы начала в 90-ые годы, и до нынешнего времени коллектив никогда не приостанавливал свое существование.