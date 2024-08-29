Новая Хакасия: СМИ публикуют противоречивую информацию о брате Дурова

В СМИ появляются различные предположения, чем занимается и где проживает брат задержанного во Франции бизнесмена Павла Дурова, причем одна новость противоречит другой, сообщила newkhakasiya.online.

Точной информации о месте расположения Николая Дурова нет. Согласно одной версии, он находился в Дубае вместе с другими сотрудниками Telegram. Из-за возможной выдачи ордера на арест, команда вернулась в Россию. Согласно другой версии, мужчина все время проживал в Санкт-Петербурге. На сайте одного из университетов есть информация, что Николай Дуров является его сотрудником.

Какую роль Николай выполняет в развитии Telegram также неясно. Одни источники утверждают, что Николай не любит пиара. Он руководит всеми техническими процессами. Другие источники пишут, что Николай уже давно не сотрудничает с Telegram. Однако авторство метода сквозного шифрования сообщений, который интересует западные спецслужбы, принадлежит брату Павла Дурова.

«Вероятнее всего, истина где-то посередине: Павел рулит бизнес-процессами, а Николай отвечает за техническую часть», — предположил корреспондент «Новой Хакасии».

Ранее сообщалось, что дело Павла Дурова передали в другую инстанцию для продолжения расследования.