Дело Павла Дурова передали в другую инстанцию для продолжения расследования

Французская полиция формально больше не содержит Павла Дурова под стражей, а дело сооснователя Telegram было передано судебным властям для последующего допроса и вероятного предъявления обвинения. Об этом сообщает местный телеканал BFMTV.

Несмотря на то что Дуров не был освобожден, озвученная формулировка привела к тому, стоимость криптовалюты TON в моменте выросла в цене практически на 10%.

В свою очередь ресурс «Кабинет инвестора» сообщает о том, что освобождение сооснователя Telegram — это лишь изменение его статуса. О выходе на свободу речь, по крайней мере, пока, не идет.

Ранее сообщалось о том, что президенту Франции пригрозили импичментом после ареста Павла Дурова.