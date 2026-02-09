Новая пластическая тенденция: мужчины в Подмосковье уменьшают грудь чаще, чем женщины ее увеличивают

В клиниках пластической хирургии Московской области фиксируется заметный рост спроса на особую операцию среди мужского населения — уменьшение объема груди. Данная тенденция, предположительно, зародившаяся в столичном регионе, теперь распространяется по всей стране. Мотивацией к хирургическому вмешательству служит не стремление выделиться, а желание избавиться от физического и психологического дискомфорта в повседневной жизни, сообщил REGIONS.

История пациента Антона иллюстрирует частый сценарий: длительные попытки скорректировать форму груди с помощью строгих диет и интенсивных физических нагрузок не принесли результата, что вынудило его обратиться за радикальным решением.

«Раньше весил очень много, потом подсел на спорт, прилично так похудел, а грудь все равно не уменьшается, поэтому думаю об операции на груди», — поделился житель Одинцова Антон Платов.

Как пояснил в интервью REGIONS пластический хирург Игорь Довгалюк, операция по редукции мужской груди входит в топ наиболее популярных процедур в его практике. Врач отметил, что, как и у женщин, у мужчин имеются молочные железы, находящиеся в рудиментарном состоянии.

Однако под влиянием гормональных сбоев они могут развиваться — это состояние называется истинной гинекомастией. При избыточном весе чаще наблюдается ложная гинекомастия, при которой увеличение объема происходит за счет жировой ткани.

«Причины обращения разные. Кто-то связывает проблему с гормональным дисбалансом после приема спортивной фармакологии, кто-то — с индивидуальными особенностями строения тела. Поэтому представители сильного пола решаются на хирургическое вмешательство», — объяснил хирург.

Специалист подчеркнул, что обязательным этапом перед операцией является комплексная диагностика и консультация эндокринолога для выявления возможных внутренних причин патологии. Современные хирургические методики делают вмешательство малоинвазивным, позволяя минимизировать видимые следы и сохранить естественные контуры тела. Правильный подход в лечении помогает пациентам не только вернуть комфортное самоощущение, но и восстановить привычный ритм жизни.

«Также к нам обращаются пациенты, которые в прошлом активно занимались спортом и прибегали к помощи спортивной фармакологии. Некоторые препараты могут спровоцировать гормональные сбои, приводящие к увеличению молочных желез», — пояснил Довгалюк.

