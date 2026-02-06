В России набирает обороты процедура лазерного омоложения интимной зоны. Основными пациентками коммерческих клиник становятся женщины в возрасте от 50 лет, желающие повысить качество жизни или устранить возрастные неудобства. Однако насколько данная методика безвредна, кому она не подходит и почему консультация специалиста обязательна — об этом изданию REGIONS рассказала гинеколог высшей категории Ольга Воробьева.

«Лазерное омоложение влагалища — это современная, малоинвазивная процедура, которая действительно может решить ряд интимных проблем, но важно подходить к ней с четким пониманием показаний, механизма действия и возможных рисков», — комментирует доктор.

Безопасность результата зависит от трех фундаментальных условий: использования сертифицированного медицинского лазера с контролируемой мощностью, высокой квалификации врача-оператора и проведения полноценной предварительной диагностики.

«Это не „операция“ и не лифтинг в классическом понимании. Эффект достигается за счет естественных восстановительных процессов организма, которые „пробуждает“ лазер», — поясняет Воробьева.

Специалист поясняет, что метод эффективен для решения конкретных медицинских задач. К ним относят: легкое стрессовое недержание мочи (возникающее при кашле или чихании), возрастную сухость и истончение слизистых оболочек (особенно в период постменопаузы), начальную стадию ослабления стенок влагалища, наличие послеродовых рубцов (разрывы, разрезы), а также служит профилактикой частых воспалений за счет укрепления местного иммунного барьера.

«Однако абсолютно любое лазерное воздействие — это контролируемая травма, и риски, хотя и минимальные, есть: временный отек, дискомфорт, риск индивидуальной реакции или инфицирования при несоблюдении правил», — предупреждает гинеколог.

При этом процедура не является универсальным решением. По мнению эксперта, она не поможет при значительном опущении органов малого таза (пролапс тяжелой степени), где показана операция, при серьезных формах недержания, при проблемах с либидо, если их причина не в физическом дискомфорте, а также при наличии острых инфекций или воспалительных процессов.

«Для женщин 50+ это часто возможность вернуть качество жизни, комфорт и уверенность. Предварительно мы обязательно проводим расширенную диагностику, чтобы исключить возрастные изменения, требующие другого подхода», — отмечает Ольга Воробьева.

