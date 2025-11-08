В сквере имени Пестова Подольска устанавливают камеры видеонаблюдения

В подольском сквере имени В.С. Пестова осуществляется монтаж системы видеонаблюдения. Об этом рассказали в своем телеграм-канале представители администрации городского округа.

Ожидается, что новое оборудование начнет функционировать в ближайшее время. В данный момент специалисты заняты подключением техники и настройкой всех необходимых систем, чтобы обеспечить эффективный мониторинг. Первый заместитель главы городского округа Подольск Александр Мамлай осмотрел ход благоустройства. В сопровождении профильных специалистов он оценил все текущие работы и ознакомился с обновленными объектами общественного пространства.

Уже сейчас в сквере уложены новые пешеходные дорожки, установлено современное уличное освещение, и создана спортивная зона для воркаута и настольного тенниса. Для комфортного отдыха горожан организована зона тишины с качелями и навесом. Кроме того, в сквере появились новые архитектурные малые формы и осуществлено дополнительное озеленение, что придаёт пространству более привлекательный вид.

Стоит напомнить, что работы по благоустройству сквера имени В.С. Пестова выполняются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды», целью которой является создание уютных и функциональных общественных пространств для жителей города.

