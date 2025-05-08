Новак получил распоряжение ускорить реализацию проекта «Сила Сибири-2»

Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время рабочей встречи обсуждали проект «Сила Сибири-2». Об этом журналистам рассказал вице-премьер России Александр Новак, сообщил ТАСС.

По информации издания, лидеры встретились в Кремле. В общей сложности российско-китайские переговоры на высшем уровне продлились почти 7,5 часов. Стороны обсуждали различные темы. По словам вице-премьера Новак, одной из них стал проект «Сила Сибири-2». В частности, лидеры дали распоряжение по ускорению его реализации.

Александр Новак назвал проект важным. Он отметил, что на данный момент работа, которая связана с технико-экономическим обоснованием, выполнена в полном объеме.

«Сейчас окончательно ведутся переговоры между компаниями, касающиеся экономических условий. Лидеры дали указание ускорить эту работу», — сказал журналистам вице-премьер России Александр Новак.

Вице-премьер уточнил, что стороны не обсуждали способы обхода территории Монголии, чтобы провести корректировку маршрута.

По данным издания, максимальная мощность газопровода составит 50 млрд куб. м в год. Газ будет проходить с территории Ямала и Западной Сибири потребителям в Китай. Специалисты ведут изыскательские работы, чтобы проложить участок трубопровода через Монголию.

Лидер Китая прибыл в Россию для участия в параде, который состоится 9 мая на Красной площади. Приглашение также приняли многие другие главы стран, которые постепенно прибывают в Россию.

Ранее сообщалось, что Путин приветствует производство автомобилей КНР на российской территории.