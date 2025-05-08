Путин приветствует производство автомобилей КНР на российской территории

Президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином и китайской делегацией в расширенном составе заявил, что Россия приветствует создание профильных производств КНР на своей территории, сообщил ТАСС.

Президент высказал мнение, что Россия — главный импортер китайских автомобилей в мире.

«Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», — сказал глава российского государства.

Президент сообщил, что в рамках двустороннего сотрудничества Россия намерена расширять ассортимент экспорта продукции российского АПК на китайский рынок. Лидер отметил, что благодаря экспорту сельскохозяйственной продукции странам удалось добиться продовольственной безопасности.

Владимир Путин напомнил, что на территории Китая проходят ярмарки «Сделано в России». По его мнению, граждане страны с интересом следят за подобными мероприятиями и активно участвуют в них. Президент признался, что такая реакция приятна для России.

Известно, что в настоящее время Си Цзиньпин находится в России. Лидер прибыл, чтобы посетить почетный парад, приуроченный празднованию Великой Победы. В рамках визита стороны решили провести рабочую встречу, о которой общественность предупреждали заранее. В параде примут участие также другие лидеры некоторых стран.

Ранее эксперт по страхованию Абрамов спрогнозировал рост стоимости автомобилей.