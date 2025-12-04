Новогодний стресс: билеты на детские утренники раскупают за считанные дни

Родители детей во Владивостоке при планировании новогодних выходных сталкиваются с проблемой — билеты на детские представления и утренники раскупают очень быстро, сообщил vostokmedia.com. Корреспондент издания разбирался также в ценовой политике нынешнего сезона.

По информации издания, некоторые организаторы на фоне предпраздничного ажиотажа уже проинформировали о дополнительных часах для утренников. Для детей подготовили различные мероприятия. Стоимость билетов начинается от 300 руб. За эту сумму артисты ансамбля будут развлекать юных горожан русскими народными играми под живую музыку, частушками, скороговорками и хороводами.

Анализ редакции показал, что самый дорогой билет оценен в 3,5 тыс. руб. В детском центре обещают устроить фольгированное шоу, сделать фото на память и подарить подарок за проявление творческих способностей. На многие мероприятия родителям также предстоит покупать взрослые билеты. Некоторые организаторы сделали их дешевле, чем детские.

По информации издания, билеты на утренники в Филармонию и Театр кукол разбирают первыми. Причина — приемлемые цены и небольшое количество мест в зале. С проблемой дефицита билетов сталкиваются также родители из других регионов РФ.

