Новогодняя сказка в подъезде: что придумали жители кемеровского дома, чтобы выиграть конкурс?

Жители десятиэтажного дома на улице Гагарина в Кемерово креативно подошли к украшению подъезда в новогодней тематике, сообщил VSE42.Ru .

По информации издания, в Кемерово проходит конкурс на лучшее украшение подъезда. В городской администрации рассказали, что подъезд на улице Гагарина украшали многие жители: пенсионерам помогали юные жильцы. В итоге получился эксклюзивный дизайн.

По данным издания, в фойе на первом этаже появилась русская печь, бочка со сказочной щукой и большой снеговик-почтовик. Каждая подделка выполнена в разных стилях. Здесь же можно встретить персонажа мультфильма «Простоквашино» — кота Матроскина. Не обошлось и без традиционного русского самовара.

По информации издания, горожане украсили стены подъезда бумажными снежинками, игрушками, еловыми венками. Одна из лестничных площадок превратилась в произведение искусств. Здесь находится необычная елка. Ее веточки — это силуэты ладошек жильцов и даже их домашних питомцев. В доме нет ни одного подъезда, который не преобразился бы в преддверии Нового года.

Ранее сообщалось, что в Балашихе на крыше внедорожника заметили большого Деда Мороза.