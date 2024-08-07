Новокузнечан предупредили о возможной стрельбе в городе 8 августа

Движение в городе на одной из улиц будет перекрыто. Водителей просят заранее ознакомиться с информацией, чтобы выстроить более удобный и быстрый маршрут. Учения пройдут в утреннее время, но более детальной информации жителям не предоставляют.

Источник в правоохранительных органах рассказал Сибдепо о масштабности учений: сотрудники ФСБ, МВД, ФС ВНГ, ФСИН, МЧС, СУ СК будут совместно объединяться против террористов. Ожидается, что горожане услышат стрельбу. Специалисты будут оттачивать навыки штурма позиций в городской среде, где присутствуют гражданские. В учениях также примут участие органы исполнительной власти и местного самоуправления.

К горожанам обратились с просьбой не беспокоиться и не реагировать на громкие звуки. Ситуация в городе контролируемая. Безопасности новокузнечан ничего не угрожает, проинформировали в пресс-службе УФСБ по Кузбассу.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае задержали вербовавшего местных жителей в террористы бариста.