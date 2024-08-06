В Ставропольском крае задержали вербовавшего местных жителей в террористы баристу

В Ставропольском крае задержали баристу, пытавшегося уговорить двух местных жителей вступить в террористический легион «Свобода России»*. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что 23-летний сотрудник кафе в минувшем году в чате запрещенной в нашей стране организации под иностранным ником и на украинском языке публиковал угрозы в отношении отечественных правоохранителей. Кроме того, он пытался склонить к вступлению в организацию мужчину и женщину из Ставрополя, которые обратились в правоохранительные органы.

Отмечается, что против баристы возбуждено уголовное дело по статьям «Содействие террористической деятельности» и «Публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее политолог Алексей Стаценко рассказал нашему изданию, кто организовывает теракты в России.

*террористическая организация, запрещенная в России.