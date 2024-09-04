Новокузнечанка ответит в суде за продажу алкоголя несовершеннолетним

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала, что жительница Новокузнецка предстанет перед судом за то, что продавала алкогольные напитки несовершеннолетним, сообщил sibdepo.ru.

Сотрудники правоохранительных органов уточнили, что 25-летняя жительница Новокузнецка была проинформирована об ответственности в случае продажи алкогольных напитков несовершеннолетним. Она работала продавцом в магазине. В июне женщина продала бутылку пива 15-летнему подростку. В напитке содержится 4% алкоголя.

В апреле женщина уже привлекалась к ответственности за подобное игнорирование требований законодательства. Следствие учитывает тот факт, что продавец, допустив повторения ситуации, не осознала степень своей вины в полном объеме.

Новокузнечанка признала вину. Уголовное дело направлено в суд. Продавцу могут назначить исправительные работы сроком до одного года.

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