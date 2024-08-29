Гастроэнтеролог Васильева пояснила, почему алкоголь вызывает спазм протоков поджелудочной железы

По словам врача-гастроэнтеролога Натальи Васильевой, поджелудочная железа является органом, который в организме человека выполняет весьма важные функции, однако употребление ряда продуктов может нанести ей серьезный вред. Об этом сообщил Life.ru.

Она добавила, что поджелудочная железа выполняет две функции: выработку ферментов, участвующих в переваривании пищи, и выработку инсулина и глюкагона, отвечающих за углеводный обмен. Таким образом, пагубное воздействие на нее оказывают определенные вещества, прежде всего алкогольные напитки и трансжиры.

По мнению медика, к опасным продуктам для поджелудочной железы также относится переработанное мясо с консервантами, то есть консервы, копчености, колбасы, сардельки, бекон, сало.

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