Новосибирского 77-летнего физика Маслова приговорили к 14 годам колонии за госизмену

Ученому вынесли приговор — 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 1 год. На протяжении двух лет физику Анатолию Маслову запрещено заниматься деятельностью, которая позволит ему получить доступ к данным государственной секретности.

Заседания по данному делу проходили в закрытом формате с наличием грифа «Совершенно секретно» по причине обсуждения материалов, которые считается государственной тайной.

Суд определил Анатолию Маслову меру пресечения в виде заключения под стражу в июне 2022 года. Зимой 2024 года адвокат подсудимого заявила, что ученый перенес сердечный приступ. В настоящее время ученому 77 лет. Свою вину он отрицает.

Согласно данным РБК, ученого обвиняли в предоставлении разведки Германии данных о секретном гиперзвуке, которые отечественные специалисты изучали в рамках закрытых научных разработок.

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