Российские и китайские ученые будут совместно обучать искусственный интеллект в дронах

На Российско-китайском ЭКСПО в Харбине начальник управления по науке и исследованиям совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне Дмитрий Штарев сообщил РИА Новости о том, что ученые университета активно занимаются разработкой и обучением искусственного интеллекта (ИИ) для беспилотных летательных аппаратов (дронов).

Дмитрий Штарев подчеркнул, что технологии беспилотных средств являются одним из наиболее динамично развивающихся научных направлений в университете. В лабораториях МГУ-ППИ ведется работа над анализом изображений, получаемых дронами, чтобы они могли самостоятельно принимать решения о своем местоположении и позиционировании в пространстве.

Он отметил, что это направление особенно актуально в контексте глобального распространения систем автономной доставки. Такие технологии позволяют дронам самостоятельно строить карты и ориентироваться в незнакомых местах.

Основной целью работы по этому направлению, по словам Штарева, является «натренировать искусственный интеллект, разработать новые алгоритмы». В будущем эти алгоритмы могут быть коммерциализированы и применяться в дронах-доставщиках, что откроет новые возможности для использования беспилотных технологий в различных отраслях.

По словам Штарева, сотрудничество ученых МГУ-ППИ способствует прогрессу в области ИИ и беспилотных систем, обеспечивая развитие инновационных технологий и их интеграцию в практическое применение беспилотников.

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