Новую награду «Сила тыла» ввели в Башкирии

Десяти жителям Стерлитамака в честь Дня ветеранов боевых действий впервые вручили нагрудный знак «Сила тыла», сообщил mkset.ru со ссылкой на телеграм-канал мэра города Эмиля Шаймарданова.

Мэр проинформировал, что награда введена для поощрения жителей, которые оказывают активную поддержку участникам спецоперации. Шаймарданов высказал мнение, что от сплоченности жителей в тылу зависит успех военнослужащих РФ в зоне СВО. Он уверен, что россияне должны объединяться для помощи соотечественникам. По словам мэра, многие жители Башкирии занимаются волонтерской деятельностью. Их история стала сюжетом документального фильма «Сила тыла»(6+), премьера которого состоялась в день церемонии награждения.

«Состоялась премьера документального фильма „Сила тыла“, инициаторами и создателями которого стала пресс-служба администрации Стерлитамака и талантливый режиссер Ирма Карягина, оператором и монтажером выступил специалист пресс-службы Григорий Мельников», — сообщил мэр города Эмиль Шаймарданов.

Мэр отметил, что фильм — это также история о героизме военнослужащих РФ, их умении справляться с любыми сложностями, при этом оставаясь людьми. Шаймарданов заявил, что горожане продолжат оказывать поддержку соотечественникам. Мэр рекомендовал каждому посмотреть фильм.

Ранее военнослужащим, которые заключили контракт от Московской области, напомнили о действующих региональных и федеральных мерах социальной поддержки.