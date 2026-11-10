Жителей Подмосковья призвали никому не называть коды из СМС

В ведомстве напомнили, что аферисты часто используют в разговоре фразу: «Сейчас вам придет СМС, назовите, пожалуйста, код для подтверждения». В таком случае следует сразу завершить разговор. Настоящие сотрудники организаций никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.

Если вы уже сообщили код, нужно как можно скорее позвонить в банк и попросить заблокировать подозрительные операции. Также следует проверить состояние счетов и последние сообщения от банка. Кроме того, важно обратиться в полицию или позвонить по номеру 112.