Жителей Подмосковья призвали никому не называть коды из СМС
В ГУРБ Подмосковья рассказали, что делать, если просят назвать СМС-код
Фото: [REGIONS/Роман Малышенко]
Главное управление региональной безопасности Московской области напомнило жителям Подмосковья о мошеннических схемах и призвало никому не называть коды из СМС.
В ведомстве напомнили, что аферисты часто используют в разговоре фразу: «Сейчас вам придет СМС, назовите, пожалуйста, код для подтверждения». В таком случае следует сразу завершить разговор. Настоящие сотрудники организаций никогда не запрашивают коды подтверждения по телефону.
Если вы уже сообщили код, нужно как можно скорее позвонить в банк и попросить заблокировать подозрительные операции. Также следует проверить состояние счетов и последние сообщения от банка. Кроме того, важно обратиться в полицию или позвонить по номеру 112.