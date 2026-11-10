Залужный: конфликт на Украине закончится только после нового раздела мира на сферы влияния

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины, а ныне посол страны в Великобритании Валерий Залужный считает, что конфликт завершится лишь после нового раздела мира на сферы влияния. Об этом он написал в авторской колонке для издания «Украинская правда».

По мнению дипломата, такое переустройство мирового порядка исторически возникает после масштабных войн. Залужный выразил сомнение, что мировые лидеры смогут прийти к соглашению о разделе сфер влияния без большого вооруженного столкновения. Сам нынешний украинский конфликт он охарактеризовал как глобальную войну.

Залужный не уточнил, какие именно страны и регионы затронет возможный передел, и не назвал сроков. Он также не привел конкретных сценариев завершения боевых действий.

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