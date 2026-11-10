Брынцалов поздравил сотрудников полиции в Балашихе с профессиональным праздником

Председатель Московской областной думы Игорь Брынцалов поздравил сотрудников полиции Балашихи с Днем сотрудника органов внутренних дел. Праздник отметили в КДЦ «Заря».

«Особые слова признательности — ветеранам ведомства. Вы создали крепкие традиции службы, передаете свой опыт молодым коллегам, воспитываете достойную смену. В этом зале присутствуют родные и близкие сотрудников, отдавших жизнь при исполнении служебного долга. Низкий вам поклон. Мы всегда будем помнить наших Героев. Слова благодарности действующим полицейским и их семьям за любовь и поддержку в нелегкой службе», — сказал Брынцалов.

В рамках церемонии он также вручил отличившимся сотрудникам полиции награды Мособлдумы. Всего были награждены более 100 человек.

Кроме того, сотрудников поздравили председатель Совета депутатов Балашихи Геннадий Попов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай. В завершение мероприятия прошел концерт.