Рэдклифф отказался давать советы новому Гарри Поттеру и объяснил, почему не включит сериал

Рэдклифф не планирует смотреть новый сериал о Гарри Поттере

Культура и спорт

Британский актер Дэниел Рэдклифф, получивший мировую известность благодаря главной роли в фильмах о Гарри Поттере, признался, что не планирует смотреть новый сериал о юном волшебнике. Об этом он рассказал в интервью AP News.

По словам артиста, он уже отдал этой истории восемь лет жизни и не чувствует потребности возвращаться к ней в качестве зрителя. Рэдклифф отметил, что в принципе не смотрит телевизор и пропустил многое из того, что считается классикой. Он также добавил, что восемь часов экранного времени — слишком большой объем для просмотра чего угодно.

Актер заявил, что не хочет давать советы своему преемнику Доминику Маклафлину, который исполнит роль Гарри в новом проекте. Рэдклифф выразил уверенность, что молодой коллега отлично справится без его подсказок.

Ранее Рэдклифф признавался, что фильм «Гарри Поттер и Принц-полукровка» стал его наименее любимой частью франшизы, а лучшей он считает заключительную картину «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2». Кроме того, актер говорил, что любит «Тайную комнату» больше «Философского камня» из-за присутствия василиска.

Ранее Волочкова призналась, что ее звали на скандальный остров Эпштейна.

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