В поселке Мещерское в Чехове построили новый лечебный корпус психбольницы им. В. И. Яковенко

В поселке Мещерское в Чехове в рамках реконструкции Московской областной психиатрической больницы № 2 им. В. И. Яковенко построили новый лечебный корпус. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

Строительные работы провели в рамках госпрограммы за счет бюджетных средств.

Площадь здания больницы, рассчитанного на 420 коек, составляет более 9 тыс. кв. метров. Площадь земельного участка — почти 1,8 га. В рамках реконструкции в существующем трехэтажном здании заменили лифтовые и вентиляционные шахты, лестничные клетки и перегородки. В новом корпусе установили мебель и оборудование. На прилегающей территории провели благоустройство. Здесь оборудовали парковки, зоны отдыха, прогулочные аллеи.

Объект введут в эксплуатацию до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил строительство больницы с жителями Реутова и Балашихи.