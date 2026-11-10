В Одинцовском округе установили охранную зону памятника природы «Нагорная дубрава Улитинская»

В Одинцовском округе установили охранную зону памятника природы областного значения «Нагорная дубрава Улитинская». Об этом сообщает Министерство экологии и природопользования Московской области.

Площадь ООПТ составляет более 93 га. По охрану взяли смешанные леса и кострецово-крапивные луга, а также шесть видов флоры и фауны, которые занесены в Красную книгу. В их числе — печеночница благородная, черный коршун, кедровка, зеленый дятел, мнемозина, шашечница авриния.

В целях сохранения экосистем и их обитателей в охранной зоне запретили большинство видов строительных работ, разведение костров, обустройство бивуаков, заезд на транспорте вне дорог и другие виды деятельности, которые могут привести к загрязнению территорий.

Работа по сохранению природных территорий соответствует задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы по восстановлению лесов.