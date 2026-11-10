Госсекретарь США назвал трехсторонние переговоры в Абу-Даби продуктивными

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, США и Украины были продуктивными, однако сторонам предстоит еще много работы. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Рубио, встреча прошла с пользой, но итоговый результат требует значительных усилий. Он подчеркнул, что украинский кризис невозможно урегулировать за 24 часа, опровергнув ожидания быстрого прорыва. Госсекретарь также высказался за участие Европы в переговорном процессе, не уточнив, в каком формате она должна быть подключена.

Детали переговоров в Абу-Даби не раскрываются. Официальных комментариев от российской и украинской делегаций пока не поступало. Ранее сообщалось, что стороны обсуждали параметры возможного прекращения огня и гуманитарные вопросы. Наблюдатели отмечают, что заявления Рубио сигнализируют о готовности Вашингтона продолжать диалог, но без обещаний скорого урегулирования.

Ранее Залужный заявил, что конфликт закончится после раздела мира.