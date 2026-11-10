Возраст 1800 лет: в Челябинской области расшифровали меню древней жрицы

Российские ученые впервые смогли установить точный состав и рецепт самой древней известной каши, обнаруженной на территории Южного Урала. Возраст археологической находки составляет около 1,8 тыс. лет — блюдо датируется II–III веками нашей эры. Как сообщила научный сотрудник НОЦ Евразийских исследований ЮУрГУ Ксения Маргарян, каша была приготовлена из проса обыкновенного с добавлением растений семейства амарантовых и злаков трибы пшенициевых, а в качестве жидкой основы использовалось козье молоко, об этом сообщает информационное агентство ТАСС .

Контекст погребения и уникальные артефакты

Органическое вещество в застывшем виде было обнаружено внутри бронзового котелка, найденного вместе с деревянной ложкой в кургане № 21 могильника Магнитный в Агаповском районе Челябинской области. Захоронение принадлежало женщине, предположительно занимавшей статус жрицы. Рядом с котелком археологи извлекли роскошный погребальный инвентарь: импортированные сосуды из провинций Римской империи, золотые украшения с вставками из гранатов и редкий стеклянный стакан.

Лабораторные исследования и методы анализа

Изначально определить состав органической массы не удавалось из-за сильной деградации остатков. Прорыв стал возможен благодаря подключению специалистов из ДВО РАН и НИЦ «Курчатовский институт». Проведенная компьютерная микротомография выявила структуру зерен, анализ крахмала подтвердил наличие проса, а завершающий липидный анализ точно указал на молочное происхождение жиров, что позволило воссоздать уникальный исторический рецепт. Исследования проводились при грантовой поддержке Российского научного фонда.