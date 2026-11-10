Фонд развития промышленности Подмосковья с начала года выдал предприятиям ₽1,3 млрд льготных займов
ФРП Подмосковья с января выдал предприятиям региона 12 льготных займов
Фото: [пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области]
Фонд развития промышленности Подмосковья с начала года выдал предприятиям 12 льготных займов на ₽1,3 млрд. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
Общий объем инвестиций в поддержанные проекты достигнет ₽4,6 млрд рублей. В результате в области появится свыше 230 новых рабочих мест для жителей.
В прошлом году за 10 месяцев фонд выдал ₽1,2 млрд займов. Общий объем инвестиций в профинансированные проекты составил ₽3,9 млрд.
В Подмосковье реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о поддержке предпринимателей в Подмосковье