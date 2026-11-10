Комплексы по переработке отходов Подмосковья с начала года приняли более 4 млн тонн мусора

Подмосковные комплексы по переработке отходов с начала года приняли почти 4,5 млн тонн мусора. Это на 3% меньше, чем годом ранее, сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Всего было отобрано свыше 161 тыс. тонн вторсырья по 13 фракциям. В частности, отобрали 62 тыс. тонн стекла, 28 тыс. тонн картона, 23 тыс. тонн ПЭТ, 15 тыс. тонн пленки, 4 тыс. тонн цветного металла, по 3 тыс. тонн тетрапака и бумаги, 2 тыс. тонн полипропилена, 1 тыс. тонн электронного лома, 500 тонн шин.

Лидером по отбору вторичных материальных ресурсов стал КПО в Егорьевске с показателем 54 тыс. тонн. В Сергиевом Посаде отобрали 25 тыс. тонн вторсырья, в Коломне — 24 тыс. тонн, в Солнечногорске — 20 тыс. тонн.

В Подмосковье реализуется нацпроект «Экологическое благополучие».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность программы по восстановлению лесов в Подмосковье.