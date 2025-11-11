Новые адреса с ядом: догханеры снова активизировались в Подмосковье

В подмосковном Путилкове местные жители на разных улицах города обнаружили следы ядовитого порошка, который представляет серьезную угрозу для здоровья животных, сообщил REGIONS.

По словам горожан, следы ядовитого порошка были обнаружены на улице Сходненской возле дома 33, между домами 13 и 15, а также на улице Садовой. В конце октября стало известно о нескольких случаях гибели животных, поэтому недавняя находка вызывает у красногорцев обеспокоенность. Горожане предполагают, что в городе активизировались догхантеры.

По информации очевидцев, следы порошка находят вблизи контейнерных баков. Вещество, предположительно, добавляют в хлеб или иные угощения. Такие места привлекают внимание животных. Главная проблема в том, что ветеринары не могут спасти зверей. Отравление организма происходит мгновенно. Животное мучается: начинаются судороги и рвота с кровью, повреждаются внутренние органы.

В администрации городского округа Красногорск проинформированы о находке горожан. По факту массового отравления животных проводится проверка. Сотрудники отдела по территориальной безопасности уточняют у жителей все детали инцидентов, чтобы оперативно отреагировать на ситуацию.

