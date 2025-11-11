В Москве задержали иностранца, жестоко избившего бездомную собаку

В Западном административном округе Москвы правоохранительные органы задержали гражданина иностранного государства по подозрению в жестоком избиении бездомной собаки. Как сообщили в пресс-службе столичного управления Росгвардии, сигнал о происшествии поступил от очевидцев.

Инцидент произошел на Родниковой улице. Свидетели сообщили патрулю о том, что неизвестный мужчина проявляет агрессию по отношению к животному. Прибывшие на место росгвардейцы обнаружили травмированную собаку и 37-летнего подозреваемого. По предварительным данным ведомства, злоумышленник нанес животному множество ударов тупым предметом.

Задержанного доставили в отдел полиции для проведения всех необходимых действий и установления всех обстоятельств случившегося. В пресс-службе также уточнили, что пострадавшему животному была немедленно оказана необходимая ветеринарная помощь.

