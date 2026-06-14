Билеты внезапно исчезли из продажи: почему туристы больше не могут уехать с моря в Москву

Пассажиры столкнулись с отсутствием билетов на поезда из черноморских курортов в Москву после 7 сентября. Ограничения связаны с предстоящими работами на железнодорожной инфраструктуре и корректировкой графиков движения, пишет sm.news.

Планировавшие вернуться в Москву с черноморского побережья в начале сентября россияне неожиданно обнаружили, что приобрести железнодорожные билеты на нужные даты невозможно. Ограничения затронули рейсы из Анапы, Сочи, Адлера и Новороссийска.

Система не открыла продажи по привычному графику

Несмотря на то что билеты из столицы в южные города на сентябрь доступны для покупки, обратные маршруты после 7 сентября в системе не отображаются. При попытке оформить поездку пассажиры видят сообщение об отсутствии мест.

С учетом действующих правил продажи должны были стартовать за 90 суток до отправления. Однако этого не произошло, что вызвало вопросы у путешественников.

Причиной стали изменения в движении поездов

Как следует из информации, полученной пассажирами от сотрудников горячей линии, ограничения связаны не со сбоем сервисов. В сентябре на ряде железнодорожных участков запланированы ремонтные работы, из-за которых потребуется пересматривать графики движения поездов и маршруты следования.

Пока специалисты прорабатывают новую схему организации перевозок, открывать продажи перевозчик не спешит, чтобы избежать последующих переносов и отмен уже оформленных поездок.

Когда могут появиться билеты

Точные сроки возобновления продаж пока не называются. При этом возможны два варианта развития ситуации. В первом случае глубина продаж может быть временно сокращена до 45 суток, тогда билеты на начало сентября появятся ближе к концу июля. Во втором — места будут открываться поэтапно после утверждения расписания для каждого направления.

Как не пропустить старт продаж

Эксперты советуют следить за обновлениями ежедневно после 8:00 по московскому времени, когда происходит обновление базы данных перевозчика. Кроме того, в мобильном приложении можно подключить уведомления на интересующий поезд и получить сообщение сразу после появления билетов.

Несмотря на временные ограничения, перевозки между курортами Черноморского побережья и Москвой сохранятся. Пассажирам остается дождаться публикации обновленного расписания.