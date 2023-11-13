Новые правила по обслуживанию газового оборудования: эксперты пояснили, что изменится

Интернет-издание « Абзац » рассказывает, что изменится для собственников жилья после того, как в 2024 году начнут действовать новые правила по обслуживанию газового оборудования.

«У жильцов есть срок заключить договор до 1 января. Еще не все перешли на новые договоры с газораспределительными организациями. Как изменится цена на эти услуги, мы пока не знаем», – рассказал «Абзацу» заместитель исполнительного директора некоммерческого партнерства «ЖКХ контроль» Андрей Костянов.

В настоящее время за состоянием внутридомовых систем россиян следит одна компания, а за внутриквартирных - совершенно другая. Жители жаловались, что из-за этого возникает определенный беспорядок. К тому же, частные компании не всегда выполняют все взятые на себя обязательства. Главное нововведение 2024 года - теперь обе системы будет курировать одна компания.

«Теперь обслуживанием всего дома – от магистральной газовой трубы до вентиля над кухонной плитой в квартире – будет заниматься одна газораспределительная организация.» - поясняет Абзац

Теперь компания имеет право отключать квартиру от газа. Например, владельцы не впустили работника предприятия. Если есть подозрение, что квартира угрожает безопасности дома из-за каких-либо нарушений, то ее просто отключают от сети.

В некоторых случаях МКД заключает контракт с ТСЖ или с управляющей компанией. Тогда каждому жильцу принесут новый договор и все подробно объяснят. Если этого не происходит, то до 31 декабря 2023 года важно решить вопрос с переходом к МКД самостоятельно.

«За игнорирование требований закона может грозить штраф от 1 000 до 2 000 рублей, а также отключение газа. Однако произойдет это не 1 января, как многие пугают. Газораспределительная организация обязана предупредить собственников жилья о возможном приостановлении подачи газа за 40 дней и за 20 дней до планируемого отключения.» - поясняет Абзац

Единая компания, которая будет работать на рынке, не позволит существовать остальным поставщикам. С января в них просто не будет необходимости. Недобросовестные поставщики стараются до этого времени заработать как можно больше денег. Сотрудники обходят квартиры и предлагают различные платные услуги и разносят дополнительные квитанции.

«Если вам кинули в ящик такую бумажку, позвоните в управляющую компанию и спросите, действительно ли именно эта газораспределительная организация заключает договоры или это мошенники. Важно быть внимательными и понимать, что любые твои действия могут повлечь последствия», – посоветовал эксперт Андрей Костянов.

Ранее член комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов предложил устанавливать в квартирах россиян умные датчики, которые уменьшат риск взрыва газовых приборов.