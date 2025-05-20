Новые тренажерные комплексы ВГК появились на шахте Кузбасса

На территориях шахтоуправления «Талдинское-Западное» и Центра подготовки и развития персонала АО «СУЭК-Кузбасс» появились многофункциональные тренажерные комплексы для вспомогательных горноспасательных команд (ВГК), сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, в помещениях появились отдельные модули-контейнеры, которые объединены тамбуром и тренировочным маршрутом. В центре размещена пультовая. За тренировками следит специалист. Параллельно при помощи современной техники считываются данные о состоянии каждого, кто тренируется. Связь осуществляется при помощи специального датчика, который выдают обучающемуся перед началом тренировки.

«Одним из самых зрелищных тренажеров является „Огневой тренажер“ или „Огневой рубеж“. Именно на нем участники команд ВГК тренируются в тушении пожара, в том числе и горящей кровли», — рассказал начальник отдела ВГК и контроля динамических явлений АО «СУЭК-Кузбасс» Игорь Комиссаров.

По данным издания, каждый тренажер позволяет максимально реально приблизиться к условиям, которые устанавливаются во время добычи угля. Тренажеры помогают горнякам безопасно тренировать свои способности, например, ориентироваться в условиях ограниченной видимости. Многие тренажеры оснащены различными препятствиями. Кроме того, шахтеры работают со специальным оборудованием и техникой.

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