В Кузбассе приступили к эвакуации работников из трех шахт

Авария на трансформаторной станции привела к тому, что три шахты Кузнецкого бассейна приступили к эвакуации людей. Об этом сообщил ТАСС.

Издание сослалось на информацию, полученную от регионального министерства угольной промышленности. На внешней трансформаторной подстанции произошла авария, из-за которой перестали работать главные вентиляторы проветривания. ЧП коснулось трех шахт: имени Кирова, «Комсомолец» и «Байкаимская». Из-за этого всех работающих под землей пришлось выводить на поверхность через запасные выходы.

«Персонал выводится на поверхность. Пострадавших нет», — указали журналистам.

Для обеспечения безопасности шахтеров приняли дополнительные меры безопасности. В частности, были включены резервные источники питания для восстановления штатной работы вентиляции.

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