Новый доктор из Подмосковья стала блогером

По информации издания, медик выбрала для своего блога такое название — «Доктор города К», что расшифровывается следующим образом: доктор города Кашира. В описании канала опубликована информация о медике. Так, девушка окончила СамГМУ. Она работает в поликлинике. Получая практический опыт, продолжает также заниматься научной деятельностью. В частности, работает над кандидатской.

В описании блога указано, на какой контент стоит рассчитывать подписчикам. Так, молодая врач рассказывает о медицинских фактах, делится необычными случаями пациентов поликлиники, сообщает о научных разработках в сфере медицины.

По данным издания, девушка сообщает аудитории и другие подробности своей жизни. Медик поделилась впечатлениями о подмосковном городе, в котором теперь работает.

«Мой новый дом — уютный и живописный город Кашира. Кашира — это не просто точка на карте. Это город с богатой историей, который ведет свой отсчет аж с XIV века! Он стоит на берегу величественной Оки, и здесь есть своя, особая провинциальная атмосфера: уютные улочки, потрясающие виды на реку и невероятно душевные люди», — написала Мария.

По информации издания, в 2024 году сотрудниками Каширской больницы стали 72 медспециалиста, в числе которых 24 — врачи. В нынешнем году больница также рада появлению новых специалистов. Медики принимают участие в госпрограмме «Земля врачам».

