Уже официально: житель Подмосковья возглавил футбольную команду

Футбольный тренер и игрок из Каширы Илья Лисицын официально назначен главным коучем ФК «Эгриси», сообщил REGIONS со ссылкой на сообщение команды.

«Поздравляем Лисицына Илью Сергеевича с назначением на должность главного тренера. Согласитесь, неожиданно? Творец истории в Волгограде снова с нами, а мы и рады этому! Пора повторять ту магию из МФЛ-4. Сергеич, очень рады твоему возвращению! С тобой мы — суперсила», — говорится в сообщении команды.

По данным издания, особый статус клуба связан с его недавней историей. Согласно открытой информации, ранее команда принадлежала легендарному российскому комментатору Василию Уткину, чья внезапная кончина в 2024 году стала потрясением для спортивного сообщества. Назначение Лисицына знаменует новый этап в развитии клуба после утраты своего идейного вдохновителя.

«Эгриси» является постоянным участником престижных любительских лиг, включая Медиалигу (3-й и 4-й сезоны) и ЛФЛ Москвы (формат 8×8). По данным из открытых источников, первым серьезным испытанием для нового коуча станет уже в ближайшее воскресенье, 31 августа, матч первого тура Кубка Лиги против команды «Unwanted Boys». Ранее Лисицын был известен преимущественно в региональных кругах.

