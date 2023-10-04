Новый год: Эксперт Калинова рассказала, куда бронируют путевки россияне

Эксперт Екатерина Калинова считает, что самым приоритетным направлением россиян для поездок на море в период новогодних выходных станет Турция, пишет ИА « НовостиВолгограда.ру ».

Причины такой популярности несколько – теплая погода и приемлемые цены на путевки. Если стабилизируются цены на авиаперелеты, то много россиян отправятся именно в Турцию, где также проводят много интересных экскурсий.

На данный момент люди только звонят и узнают цены, условия. Пока не спешат бронировать, но обычно к ноябрю ситуация меняется. Как только приходят первые холода, россияне стараются приблизить время отдыха возле моря.

Эксперты из туристического бизнеса составляют ТОП-популярных мест для отдыха. Рейтинг возглавляет ОАЭ: россияне восхищены природой и сервисом. Второе место занимает Таиланд. Причина – дешевизна. Третье место – Турция. Страна популярна из-за удобного и быстрого транспортного сообщения.

Менеджер турагентства «Клуб путешественников» Екатерина Калинова солидарна с коллегами, но уверена, что значение имеет регион, из которого будет выезжать отдыхающий. Так, волгоградцы отдают предпочтение именно Турции.

Эксперты считают, что к новому году цены на путевки за границу будут увеличены.