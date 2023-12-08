Новый год в СИЗО: Главе пермского Центра исторической памяти определили меру пресечения

Главу пермского Центра исторической памяти Александра Чернышова обвиняют в попытке контрабанды архива пермского «Мемориала»*. Ранее суд избрал меру пресечения в виде нахождения в СИЗО. В пятницу, 8 декабря, суд продлил свое прежнее решение до марта. Таким образом, историк уже девять месяцев находится в СИЗО и в ближайшее время не покинет казенные стены, сообщает properm.ru .

Защитник Анастасия Шардакова просила суд разрешить мужчине находиться под домашним арестом. Глава центра также обращался с данной просьбой. Заявил, что не намерен убегать и прятаться. Хочет вернуться к работе и привычной жизни. Следствие выступило против, а суд поддержал. На время журналистов просили покинуть зал заседаний, чего ранее не было.

Предполагается, что у главы центра были сообщники. Сам Чернышов был задержан в мае. Он направлялся Стамбул. Задержание прошло в московском аэропорту.

*«Пермский Мемориал» не был признан иноагентом, но входил в федеральный «Мемориал», который имел такой статус, сейчас обе организации ликвидированы.