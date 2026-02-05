Новый министр и новая стратегия: Кузбасс сделал ставку на глубокую переработку аграрной продукции

Губернатор Кузбасса Илья Середюк утвердил назначение Александра Кривцова на пост заместителя председателя правительства региона — министра сельского хозяйства. До этого Кривцов более десяти лет возглавлял администрацию Мариинского муниципального округа, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Илья Середюк отметил эффективную работу Александра Кривцова по развитию аграрного сектора Кузбасса, что и стало основанием для его выдвижения на новую должность. Глава региона назвал задачи, которые стоят перед министром.

По словам губернатора, приоритетом должно стать не просто производство сельхозсырья, а активное развитие его глубокой переработки. Цель — чтобы регион экспортировал не зерно и молоко, а готовые продукты с высокой добавленной стоимостью. Для этого, как подчеркнул глава области, в Кузбассе уже имеется все необходимое: и заинтересованные инвесторы, и конкретные проекты.

Губернатор Илья Середюк обозначил ключевую задачу для нового руководства агропромышленного комплекса Кузбасса во время личного общения с ним.

«Важно организовать их (инвесторов и проекты. — Прим. ред.) эффективное сопровождение», — заявил Илья Середюк.

